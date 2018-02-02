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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
18:24  02 февраля 2018 0

Екатеринбургская гордума впервые вызвала на «ковер» глав районных администраций

Заседание Екатеринбургской городской думы. Екатеринбург, шарапов анатолий
Вести предстоящее заседание будет председатель комиссии Анатолий ШараповФото: Анна Майорова © URA.RU

Комиссия Екатеринбургской гордумы по местному самоуправлению 7 февраля впервые в истории органа власти заслушает отчеты руководителей четырех районных администраций. Руководители еще трех районов выступят перед депутатами на одном из последующих заседаний комиссии.

Как сообщил «URA.RU» муниципальный депутат, с докладом перед депутатами выступит глава Верх-Исетского района Сергей Нырков. Жедезнодорожный район представит замглавы местной администрации Сергей Молчанов, Кировский район — замглавы администрации Сергей Визелко, Ленинский район — замглавы местной администрации Олег Зятев.

Источник «URA.RU» в мэрии говорит, что в администрации города неоднозначно отнеслись к предстоящему событию. Ранее, по негласному аппаратному правилу, главы районов подчинялись только мэрии и максимально оберегались от контроля и критики со стороны депутатов. Исполнение правила поддерживало баланс полномочий между двумя ветвями власти. И этот баланс теперь может измениться в пользу муниципального парламента.

В частности, оппозиционные депутаты готовят для глав районов провокационные вопросы. Они попытаются организовать агрессивное обсуждение, чтобы потом отразить его ход в собственных предвыборных газетах.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
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