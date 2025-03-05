«Опасен для себя и людей»: деда, жестоко убившего внука-младенца в Екатеринбурге, признали больным

Пенсионера, жестоко убившего внука-младенца в Екатеринбурге, отправят лечиться

05 марта 2025 в 15:33 Размер текста - 17 +

Дмитрию Кучину на днях вынесут приговор. Вероятнее всего, его отправят в психбольницу Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша Дмитрия Кучина, жестоко убившего полуторамесячного внука в октябре прошлого года, признали невменяемым, его ждет принудительное лечение в психбольнице. Об этом URA.RU рассказали адвокат Жанна Калегина и гособвинитель Наталья Паначева, которые пришли в Свердловский областной суд, где стартовал процесс над обвиняемым. «На стадии следствия моему подзащитному была проведена психиатрическая экспертиза, котоая установила его невменяемость на момент смерти мальчика. На сегодняшний день он по-прежнему не осознает характер своих действий. Не может вспомнить события того дня, 16 октября 2024 года, и ничего пояснить по событиям того дня не может», — заявила Калегина. Она сослалась на потерпевших — мать и бабушку ребенка, которые тоже были в суде и давали показания. По их словам, агрессия Кучина не была вызвана плачем и криком младенца, как ранее сообщали СМИ. «Вспышка гнева была неожиданной и ничем не спровоцированной», — добавила адвокат.



Осенью прошлого года Кучин поздно вечером вернулся домой, схватил маленького внука за ножки, стал им размахивать и со всей силы бить головой о мебель. От страшных травм ребенок умер на месте. Сам убийца сбежал, но был задержан по горячим следам. Когда его обнаружили сыщики, он был босой и разговаривал с воробьями. «Мужчина опасен для себя и окружающих и нуждается в принудительных мерах медицинского характера в стационаре с интенсивным наблюдением», — добавила гособвинитель Паначева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дмитрия Кучина, жестоко убившего полуторамесячного внука в октябре прошлого года, признали невменяемым, его ждет принудительное лечение в психбольнице. Об этом URA.RU рассказали адвокат Жанна Калегина и гособвинитель Наталья Паначева, которые пришли в Свердловский областной суд, где стартовал процесс над обвиняемым. «На стадии следствия моему подзащитному была проведена психиатрическая экспертиза, котоая установила его невменяемость на момент смерти мальчика. На сегодняшний день он по-прежнему не осознает характер своих действий. Не может вспомнить события того дня, 16 октября 2024 года, и ничего пояснить по событиям того дня не может», — заявила Калегина. Она сослалась на потерпевших — мать и бабушку ребенка, которые тоже были в суде и давали показания. По их словам, агрессия Кучина не была вызвана плачем и криком младенца, как ранее сообщали СМИ. «Вспышка гнева была неожиданной и ничем не спровоцированной», — добавила адвокат. Осенью прошлого года Кучин поздно вечером вернулся домой, схватил маленького внука за ножки, стал им размахивать и со всей силы бить головой о мебель. От страшных травм ребенок умер на месте. Сам убийца сбежал, но был задержан по горячим следам. Когда его обнаружили сыщики, он был босой и разговаривал с воробьями. «Мужчина опасен для себя и окружающих и нуждается в принудительных мерах медицинского характера в стационаре с интенсивным наблюдением», — добавила гособвинитель Паначева.