Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев отправил бойцам в зону российской спецоперации на Украине новый дрон Mavic. Таких, бывает, очень не хватает на передовой. Mavic, который бойцы называют «птица», уже передан в работу операторам БПЛА (беспилотников).
«Алексей Вихарев прислал очередной Mavic 3 Classic. Дневная „птичка“. Когда мы получаем такой новый, абсолютно нулевой, Mavic, — это просто праздник для нас. Потому что „птиц“ очень сильно не хватает. Мы собираем их буквально по частям: трофейные, наши сбитые, из двух-трех-четырех ремонтируем, чтобы появились у нас „рабочие глаза“. С помощью этих „птиц“ мы ведем разведку, корректируем наш огонь артиллерии», — рассказал командир батареи артиллеристов Максим Бестфатер в своем видеообращении из зоны СВО. Оно опубликовано в telegram-канале Вихарева.
Депутат отметил, что дружба с артиллеристом у них зародилась давно. Еще с тех времен, когда Бестфатер возглавлял пресс-службу свердловской «Единой России». После ухода Бестфатера в 2022 году на СВО по частичной мобилизации Вихарев начал активно помогать бойцу и его сослуживцам.
Депутат вообще постоянно отправляет военным высокоточное оборудование, снаряжение, необходимые в быту вещи, медицинские средства. Например, такой же Mavic 3 Вихарев присылал бойцам накануне 23 февраля. Машина с гуманитарной помощью была отправлена совместно с областным правительством. «Горжусь тем, что в нашем городе живут и трудятся настоящие Патриоты, готовые в любой момент прийти на помощь и защитить интересы своей страны. Спасибо за службу и преданность Отечеству!» — писал тогда Вихарев в своих соцсетях.
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