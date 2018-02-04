При пожаре в Пермском крае погибли двое детей

В доме спасатели обнаружили тела двух детей (архивное фото)
Утром 4 февраля в селе Серга Кунгурского района Пермского края загорелся деревянный дом. Местные жители, увидев огонь, сразу же позвонили в пожарную часть.
На место выехали пожарные, медики «скорой помощи» и сотрудники полиции. Пожар, сигнал о котором поступил на пульт дежурного в 05:11, удалось ликвидировать в 06:26, рассказали «URA.RU» в пресс-службе МЧС по Пермскому краю. Одноэтажное деревянное строение сгорело почти полностью.
В доме спасатели обнаружили тела двух детей, одному из которых было семь лет, второму — десять. Несовершеннолетних эвакуировали из помещения, но реанимировать их не удалось. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.