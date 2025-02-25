25 февраля 2025

В пермской школе произошел пожар. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар тушили сотрудники краевого МЧС
Пожар тушили сотрудники краевого МЧС Фото:

В Перми в школе № 37 произошел пожар на третьем этаже. Огонь распространился в туалете и буквально расплавил пластиковые кабинки. О случившемся сообщили очевидцы произошедшего и краевое управление МЧС России.

«В школе № 37 в микрорайоне Гайва загорелся туалет на третьем этаже», — написали ученики школы. Они же опубликовали видеозапись пожара.

В пресс-службе краевого МЧС уточнили, что из-за возгорания пришлось эвакуировать из школы 600 человек. В результате горения кабинки туалета никто не пострадал. Сейчас дознаватель выясняет причину распространения огня.

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В Перми в школе № 37 произошел пожар на третьем этаже. Огонь распространился в туалете и буквально расплавил пластиковые кабинки. О случившемся сообщили очевидцы произошедшего и краевое управление МЧС России. «В школе № 37 в микрорайоне Гайва загорелся туалет на третьем этаже», — написали ученики школы. Они же опубликовали видеозапись пожара. В пресс-службе краевого МЧС уточнили, что из-за возгорания пришлось эвакуировать из школы 600 человек. В результате горения кабинки туалета никто не пострадал. Сейчас дознаватель выясняет причину распространения огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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