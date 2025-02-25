Пожар тушили сотрудники краевого МЧС
В Перми в школе № 37 произошел пожар на третьем этаже. Огонь распространился в туалете и буквально расплавил пластиковые кабинки. О случившемся сообщили очевидцы произошедшего и краевое управление МЧС России.
«В школе № 37 в микрорайоне Гайва загорелся туалет на третьем этаже», — написали ученики школы. Они же опубликовали видеозапись пожара.
В пресс-службе краевого МЧС уточнили, что из-за возгорания пришлось эвакуировать из школы 600 человек. В результате горения кабинки туалета никто не пострадал. Сейчас дознаватель выясняет причину распространения огня.
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