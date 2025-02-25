Сотрудников пермской колонии подозревают в торговле наркотиками

У заключенного из колонии № 9 в Соликамске Пермского края обнаружены наркотики. По данным telegram-канала SHOT, правоохранительные органы подозревают, что он купил их у кого-то из сотрудников колонии.
«Вадим Поздеев отбывает 16-летний срок. Через три месяца он должен был выйти на свободу, но у него нашли 30 граммов гашиша и конопли. Сам осужденный признался, что купил это все на территории колонии. Правоохранители подозревают в торговле наркотиками кого-то из сотрудников ИК-9», — передает telegram-канал.
Поздееву 38 лет. Он сидит за убийство и разбой. Должен был выйти в мае, но теперь попал под новое уголовное преследование и скорее всего получит новый срок. Отмечается, что правоохранители ищут, кто из сотрудников ИК-9 может быть причастен к тому, что у осужденного оказались наркотики.
В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю информацию о произошедшем опровергли. В ведомстве заявили, что ничего подобного в ИК-9 не произошло и информация, изложенная в посте telegram-канала не соответствует действительности.
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