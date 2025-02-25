25 февраля 2025

Сотрудников пермской колонии подозревают в торговле наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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У осужденного в колонии обнаружены наркотики
У осужденного в колонии обнаружены наркотики Фото:

У заключенного из колонии № 9 в Соликамске Пермского края обнаружены наркотики. По данным telegram-канала SHOT, правоохранительные органы подозревают, что он купил их у кого-то из сотрудников колонии.

«Вадим Поздеев отбывает 16-летний срок. Через три месяца он должен был выйти на свободу, но у него нашли 30 граммов гашиша и конопли. Сам осужденный признался, что купил это все на территории колонии. Правоохранители подозревают в торговле наркотиками кого-то из сотрудников ИК-9», — передает telegram-канал.

Поздееву 38 лет. Он сидит за убийство и разбой. Должен был выйти в мае, но теперь попал под новое уголовное преследование и скорее всего получит новый срок. Отмечается, что правоохранители ищут, кто из сотрудников ИК-9 может быть причастен к тому, что у осужденного оказались наркотики.

В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю информацию о произошедшем опровергли. В ведомстве заявили, что ничего подобного в ИК-9 не произошло и информация, изложенная в посте telegram-канала не соответствует действительности.

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У заключенного из колонии № 9 в Соликамске Пермского края обнаружены наркотики. По данным telegram-канала SHOT, правоохранительные органы подозревают, что он купил их у кого-то из сотрудников колонии. «Вадим Поздеев отбывает 16-летний срок. Через три месяца он должен был выйти на свободу, но у него нашли 30 граммов гашиша и конопли. Сам осужденный признался, что купил это все на территории колонии. Правоохранители подозревают в торговле наркотиками кого-то из сотрудников ИК-9», — передает telegram-канал. Поздееву 38 лет. Он сидит за убийство и разбой. Должен был выйти в мае, но теперь попал под новое уголовное преследование и скорее всего получит новый срок. Отмечается, что правоохранители ищут, кто из сотрудников ИК-9 может быть причастен к тому, что у осужденного оказались наркотики. В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю информацию о произошедшем опровергли. В ведомстве заявили, что ничего подобного в ИК-9 не произошло и информация, изложенная в посте telegram-канала не соответствует действительности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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