В пермском баре сыграют спектакль о клиентах

В Перми один из баров превратится в театральную площадку. Здесь пройдет премьера спектакля «О чем молчит бар» (18+). Это история, основанная на реальных событиях, отмечают авторы.
«Тот самый случай, когда жизнь бара превращается в захватывающую историю, полную откровений. Спектакль основан на случайно услышанных репликах и документальных интервью посетителей баров», — говорится в анонсе представления, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
Питейные заведения Перми не первый раз становятся площадкой для театральных постановок. Так, в ноябре 2024 года команда Казанского театра юного зрителя показала свой спектакль «Счастливая Шарлотта» (18+) в рюмочной «Парадная».
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