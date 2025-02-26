В пермском баре сыграют спектакль о клиентах

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Каждому зрителю предложат коктейль
Каждому зрителю предложат коктейль Фото:

В Перми один из баров превратится в театральную площадку. Здесь пройдет премьера спектакля «О чем молчит бар» (18+). Это история, основанная на реальных событиях, отмечают авторы.

«Тот самый случай, когда жизнь бара превращается в захватывающую историю, полную откровений. Спектакль основан на случайно услышанных репликах и документальных интервью посетителей баров», — говорится в анонсе представления, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Питейные заведения Перми не первый раз становятся площадкой для театральных постановок. Так, в ноябре 2024 года команда Казанского театра юного зрителя показала свой спектакль «Счастливая Шарлотта» (18+) в рюмочной «Парадная». 

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В Перми один из баров превратится в театральную площадку. Здесь пройдет премьера спектакля «О чем молчит бар» (18+). Это история, основанная на реальных событиях, отмечают авторы. «Тот самый случай, когда жизнь бара превращается в захватывающую историю, полную откровений. Спектакль основан на случайно услышанных репликах и документальных интервью посетителей баров», — говорится в анонсе представления, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Питейные заведения Перми не первый раз становятся площадкой для театральных постановок. Так, в ноябре 2024 года команда Казанского театра юного зрителя показала свой спектакль «Счастливая Шарлотта» (18+) в рюмочной «Парадная». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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