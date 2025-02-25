Классика Петра Чайковского на сцене Органного зала Пермской филармонии зазвучала по-новому. Коллектив Peter Sarik Trio из Венгрии переработал произведения композитора в джазовые композиции.
«Одно из самых оригинальных прочтений классики Петра Ильича Чайковского, что звучало со сцены Органного зала Пермской филармонии. Танец феи Драже из балета Щелкунчик в исполнении Peter Sarik Trio — ведущего джазового коллектива Венгрии», — подписан видеофрагмент выступления на странице филармонии в соцсети «ВКонтакте».
Группа Peter Sarik Trio в последние годы стала одной из самых популярных и определяющих джазовых команд в Венгрии. Один из ключей к успеху — открытость и разносторонность музыкантов, говорится на сайте коллектива. Они могут привлечь гораздо более широкую аудиторию, чем большинство джазовых групп. Атмосфера их концертов зачастую больше похожа на поп- или рок-концерт, даже если они играют в самых серьезных концертных залах.
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