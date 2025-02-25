В Пермском крае монтера пути сбил поезд

В Пермском крае монтер пути филиала ОАО «РЖД» получил тяжелые переломы из-за удара подвижным составом. Об этом сообщили в краевой госинспекции труда.
«Инспекция труда в Пермском крае расследует несчастный случай с монтером пути Левшинской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры филиала ОАО „РЖД“. Днем 24 февраля на 32 километре перегона „Дивья-Ярино“ он получил травму из-за удара подвижным составом. У мужчины диагностировали закрытый перелом нижней ветви лонной кости, перелом таза со смещением. Это является повреждениями здоровья тяжелой степени», — сообщается на сайте Роструда.
Сейчас для расследования несчастного случая создают комиссию, опрашивают пострадавшего и должностных лиц, анализируют документы о трудовой деятельности сотрудника. В филиале ОАО «РЖД» идет проверка. При обнаружении нарушений предусмотрены административные меры, а материалы расследования могут быть переданы в следком для привлечения виновных к уголовной ответственности.
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