25 февраля 2025

В Пермском крае монтера пути сбил поезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Работник получил переломы нижней ветви лонной кости и таза
Работник получил переломы нижней ветви лонной кости и таза Фото:

В Пермском крае монтер пути филиала ОАО «РЖД» получил тяжелые переломы из-за удара подвижным составом. Об этом сообщили в краевой госинспекции труда.

«Инспекция труда в Пермском крае расследует несчастный случай с монтером пути Левшинской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры филиала ОАО „РЖД“. Днем 24 февраля на 32 километре перегона „Дивья-Ярино“ он получил травму из-за удара подвижным составом. У мужчины диагностировали закрытый перелом нижней ветви лонной кости, перелом таза со смещением. Это является повреждениями здоровья тяжелой степени», — сообщается на сайте Роструда.

Сейчас для расследования несчастного случая создают комиссию, опрашивают пострадавшего и должностных лиц, анализируют документы о трудовой деятельности сотрудника. В филиале ОАО «РЖД» идет проверка. При обнаружении нарушений предусмотрены административные меры, а материалы расследования могут быть переданы в следком для привлечения виновных к уголовной ответственности.

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В Пермском крае монтер пути филиала ОАО «РЖД» получил тяжелые переломы из-за удара подвижным составом. Об этом сообщили в краевой госинспекции труда. «Инспекция труда в Пермском крае расследует несчастный случай с монтером пути Левшинской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры филиала ОАО „РЖД“. Днем 24 февраля на 32 километре перегона „Дивья-Ярино“ он получил травму из-за удара подвижным составом. У мужчины диагностировали закрытый перелом нижней ветви лонной кости, перелом таза со смещением. Это является повреждениями здоровья тяжелой степени», — сообщается на сайте Роструда. Сейчас для расследования несчастного случая создают комиссию, опрашивают пострадавшего и должностных лиц, анализируют документы о трудовой деятельности сотрудника. В филиале ОАО «РЖД» идет проверка. При обнаружении нарушений предусмотрены административные меры, а материалы расследования могут быть переданы в следком для привлечения виновных к уголовной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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