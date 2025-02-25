Пермяки рассказали, о какой пенсии мечтают

Пермяки хотят получать пенсию в 47,7 тысячи рублей. Об этом говорят результаты опроса аналитиков сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
«Жители Перми считают достойной пенсию в 47,7 тысячи рублей. В июне 2024 года сумма была чуть меньше — 47,6 тысячи рублей, в декабре 2023 составляла 46 тысяч рублей, в апреле 2023 — 44,1 тысячи рублей. В ноябре 2022 года желаемая пенсия была равна 42,9 тысячи рублей», — сообщается в исследовании.
Россияне рассчитывают получать пенсию в среднем 49,6 тысячи рублей. Ниже ожидания у респондентов с доходом до 50 тысяч рублей (45,9 тысячи рублей) и младше 25 лет (47,4 тысячи рублей). Люди старше 45 лет хотели бы получать пенсию 50,2 тысячи рублей, а имеющие доход от 100 тысяч рублей в месяц — 51,1 тысячи рублей.
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