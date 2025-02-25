25 февраля 2025

Пермяки рассказали, о какой пенсии мечтают

Superjob: пермяки рассчитывают получать пенсию 47,7 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2022 году желаемая пенсия у пермяков была равна 42,9 тысячи рублей
В 2022 году желаемая пенсия у пермяков была равна 42,9 тысячи рублей Фото:

Пермяки хотят получать пенсию в 47,7 тысячи рублей. Об этом говорят результаты опроса аналитиков сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

«Жители Перми считают достойной пенсию в 47,7 тысячи рублей. В июне 2024 года сумма была чуть меньше — 47,6 тысячи рублей, в декабре 2023 составляла 46 тысяч рублей, в апреле 2023 — 44,1 тысячи рублей. В ноябре 2022 года желаемая пенсия была равна 42,9 тысячи рублей», — сообщается в исследовании.

Россияне рассчитывают получать пенсию в среднем 49,6 тысячи рублей. Ниже ожидания у респондентов с доходом до 50 тысяч рублей (45,9 тысячи рублей) и младше 25 лет (47,4 тысячи рублей). Люди старше 45 лет хотели бы получать пенсию 50,2 тысячи рублей, а имеющие доход от 100 тысяч рублей в месяц — 51,1 тысячи рублей.

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Пермяки хотят получать пенсию в 47,7 тысячи рублей. Об этом говорят результаты опроса аналитиков сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. «Жители Перми считают достойной пенсию в 47,7 тысячи рублей. В июне 2024 года сумма была чуть меньше — 47,6 тысячи рублей, в декабре 2023 составляла 46 тысяч рублей, в апреле 2023 — 44,1 тысячи рублей. В ноябре 2022 года желаемая пенсия была равна 42,9 тысячи рублей», — сообщается в исследовании. Россияне рассчитывают получать пенсию в среднем 49,6 тысячи рублей. Ниже ожидания у респондентов с доходом до 50 тысяч рублей (45,9 тысячи рублей) и младше 25 лет (47,4 тысячи рублей). Люди старше 45 лет хотели бы получать пенсию 50,2 тысячи рублей, а имеющие доход от 100 тысяч рублей в месяц — 51,1 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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