25 февраля 2025

В Пермь не пустили более 100 килограммов опасных продуктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, запрещенные к ввозу, обнаружили при проверке ручной клади
Продукты, запрещенные к ввозу, обнаружили при проверке ручной клади Фото:

С начала 2025 года в Пермском крае пресечен ввоз 108 кг животноводческой продукции неизвестного происхождения из Узбекистана и Азербайджана. Деликатесы обнаружили в ручной клади пассажиров, прилетевших в международной аэропорт Пермь, сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. 

«У 59 пассажиров, прибывших из Узбекистана и Азербайджана, в ручной клади обнаружили мясные (36,8 кг), молочные (46,8 кг) и пчеловодческие (25,1 кг) продукты. За аналогичный период 2024 года изъято 58,4 кг продукции у 57 граждан», — говорится в сообщении.

На подавляющем большинстве товаров отсутствовали заводская упаковки, маркировки о производителе, дате выработки, сроке годности и условиях хранения. Пассажиры отмечали, что везут продукты для личного использования. Но данный факт в любом случае нарушал закон «О ветеринарии». Потенциально опасную продукцию уничтожили в соответствии со схемой взаимодействия с пермским аэропортом. Это делается для защиты страны от инфекционных заболеваний, которые могут передаваться от животных к людям.

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С начала 2025 года в Пермском крае пресечен ввоз 108 кг животноводческой продукции неизвестного происхождения из Узбекистана и Азербайджана. Деликатесы обнаружили в ручной клади пассажиров, прилетевших в международной аэропорт Пермь, сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.  «У 59 пассажиров, прибывших из Узбекистана и Азербайджана, в ручной клади обнаружили мясные (36,8 кг), молочные (46,8 кг) и пчеловодческие (25,1 кг) продукты. За аналогичный период 2024 года изъято 58,4 кг продукции у 57 граждан», — говорится в сообщении. На подавляющем большинстве товаров отсутствовали заводская упаковки, маркировки о производителе, дате выработки, сроке годности и условиях хранения. Пассажиры отмечали, что везут продукты для личного использования. Но данный факт в любом случае нарушал закон «О ветеринарии». Потенциально опасную продукцию уничтожили в соответствии со схемой взаимодействия с пермским аэропортом. Это делается для защиты страны от инфекционных заболеваний, которые могут передаваться от животных к людям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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