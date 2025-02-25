В Пермь не пустили более 100 килограммов опасных продуктов

С начала 2025 года в Пермском крае пресечен ввоз 108 кг животноводческой продукции неизвестного происхождения из Узбекистана и Азербайджана. Деликатесы обнаружили в ручной клади пассажиров, прилетевших в международной аэропорт Пермь, сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«У 59 пассажиров, прибывших из Узбекистана и Азербайджана, в ручной клади обнаружили мясные (36,8 кг), молочные (46,8 кг) и пчеловодческие (25,1 кг) продукты. За аналогичный период 2024 года изъято 58,4 кг продукции у 57 граждан», — говорится в сообщении.
На подавляющем большинстве товаров отсутствовали заводская упаковки, маркировки о производителе, дате выработки, сроке годности и условиях хранения. Пассажиры отмечали, что везут продукты для личного использования. Но данный факт в любом случае нарушал закон «О ветеринарии». Потенциально опасную продукцию уничтожили в соответствии со схемой взаимодействия с пермским аэропортом. Это делается для защиты страны от инфекционных заболеваний, которые могут передаваться от животных к людям.
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