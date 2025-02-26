Названы топ-3 пермских застройщика, которые продают самое большое количество квартир

В Перми топ застройщиков по выручке возглавили «Девелопмент-Юг» и «Орсо групп»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лидером стал «Девелопмент-Юг»
Лидером стал «Девелопмент-Юг» Фото:

В январе 2025 года в Перми рейтинг застройщиков по валовой выручке возглавили «Девелопмент-Юг», «Орсо групп» и «Талан». Их общий доход за месяц составил 715,5 млн рублей. Об этом сказано в telegram-канале bnmap.pro.

«Подвели итоги январских сделок. Лидерами среди застройщиков по валовой выручке в Перми стали „Девелопмент-Юг“ (343,6 млн рублей), „Орсо групп“ (194,6 млн рублей) и „Талан“ (177,3 млн рублей)», — сообщили аналитики.

«Девелопмент-Юг» остается лидером по доходу с 2024 года. Другие участники рейтинга поменялись. Ранее второе место занимал ПЗСП, а за ним шел застройщик «Мегаполис».

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В январе 2025 года в Перми рейтинг застройщиков по валовой выручке возглавили «Девелопмент-Юг», «Орсо групп» и «Талан». Их общий доход за месяц составил 715,5 млн рублей. Об этом сказано в telegram-канале bnmap.pro. «Подвели итоги январских сделок. Лидерами среди застройщиков по валовой выручке в Перми стали „Девелопмент-Юг“ (343,6 млн рублей), „Орсо групп“ (194,6 млн рублей) и „Талан“ (177,3 млн рублей)», — сообщили аналитики. «Девелопмент-Юг» остается лидером по доходу с 2024 года. Другие участники рейтинга поменялись. Ранее второе место занимал ПЗСП, а за ним шел застройщик «Мегаполис».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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