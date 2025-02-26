Названы топ-3 пермских застройщика, которые продают самое большое количество квартир

Лидером стал «Девелопмент-Юг»
В январе 2025 года в Перми рейтинг застройщиков по валовой выручке возглавили «Девелопмент-Юг», «Орсо групп» и «Талан». Их общий доход за месяц составил 715,5 млн рублей. Об этом сказано в telegram-канале bnmap.pro.
«Подвели итоги январских сделок. Лидерами среди застройщиков по валовой выручке в Перми стали „Девелопмент-Юг“ (343,6 млн рублей), „Орсо групп“ (194,6 млн рублей) и „Талан“ (177,3 млн рублей)», — сообщили аналитики.
«Девелопмент-Юг» остается лидером по доходу с 2024 года. Другие участники рейтинга поменялись. Ранее второе место занимал ПЗСП, а за ним шел застройщик «Мегаполис».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!