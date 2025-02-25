В Перми безнадзорные собаки «переехали» на новое место жительства

В Перми завершился переезд 299 безнадзорных животных из старого муниципального приюта на улице Соликамской, 271 в новый на улице Верхнемостовой, 38. Об этом сообщается на сайте мэрии.
«Животных без владельцев транспортировали под наблюдением ветврача. Также в этом процессе участвовали волонтеры и киперы. На новую площадку перевезли 299 животных. Сейчас они привыкают к новой обстановке и изучают территорию», — отметили в администрации Перми.
Старый приют на Соликамской, построенный в 2002 году, был рассчитан на 350 животных. Со временем площадка морально устарела и появилась необходимость в создании нового большого приюта, который будет отвечать современным требованиям и стандартам.
В рамках субсидии из краевого бюджета оборудована новая площадка муниципального приюта на улице Верхнемостовой, 38. Он вмещает более одной тысячи животных, оснащен более 200 вольерами, зоной для выгула собак и ветеринарным пунктом.
Кроме этого, в городе продолжает работу и приют на улице Верхне-Муллинская, 106а, построенный в 2020 году. Сегодня в нем содержится 348 животных. После строительства новой площадки старый приют на улице Соликамской, 271 чиновники планировали закрыть.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что количество отловленных безнадзорных собак в Перми за год выросло на 11%. В 2024 году в Перми отловлено 1432 безнадзорных животных.
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