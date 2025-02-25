25 февраля 2025

В Перми безнадзорные собаки «переехали» на новое место жительства

В Перми завершился переезд безнадзорных животных в новый приют
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В новом муниципальном приюте сможет проживать до 1000 собак
В новом муниципальном приюте сможет проживать до 1000 собак Фото:

В Перми завершился переезд 299 безнадзорных животных из старого муниципального приюта на улице Соликамской, 271 в новый на улице Верхнемостовой, 38. Об этом сообщается на сайте мэрии. 

«Животных без владельцев транспортировали под наблюдением ветврача. Также в этом процессе участвовали волонтеры и киперы. На новую площадку перевезли 299 животных. Сейчас они привыкают к новой обстановке и изучают территорию», — отметили в администрации Перми.

Старый приют на Соликамской, построенный в 2002 году, был рассчитан на 350 животных. Со временем площадка морально устарела и появилась необходимость в создании нового большого приюта, который будет отвечать современным требованиям и стандартам.

В рамках субсидии из краевого бюджета оборудована новая площадка муниципального приюта на улице Верхнемостовой, 38. Он вмещает более одной тысячи животных, оснащен более 200 вольерами, зоной для выгула собак и ветеринарным пунктом.

Кроме этого, в городе продолжает работу и приют на улице Верхне-Муллинская, 106а, построенный в 2020 году. Сегодня в нем содержится 348 животных. После строительства новой площадки старый приют на улице Соликамской, 271 чиновники планировали закрыть

Ранее URA.RU рассказывало о том, что количество отловленных безнадзорных собак в Перми за год выросло на 11%. В 2024 году в Перми отловлено 1432 безнадзорных животных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми завершился переезд 299 безнадзорных животных из старого муниципального приюта на улице Соликамской, 271 в новый на улице Верхнемостовой, 38. Об этом сообщается на сайте мэрии.  «Животных без владельцев транспортировали под наблюдением ветврача. Также в этом процессе участвовали волонтеры и киперы. На новую площадку перевезли 299 животных. Сейчас они привыкают к новой обстановке и изучают территорию», — отметили в администрации Перми. Старый приют на Соликамской, построенный в 2002 году, был рассчитан на 350 животных. Со временем площадка морально устарела и появилась необходимость в создании нового большого приюта, который будет отвечать современным требованиям и стандартам. В рамках субсидии из краевого бюджета оборудована новая площадка муниципального приюта на улице Верхнемостовой, 38. Он вмещает более одной тысячи животных, оснащен более 200 вольерами, зоной для выгула собак и ветеринарным пунктом. Кроме этого, в городе продолжает работу и приют на улице Верхне-Муллинская, 106а, построенный в 2020 году. Сегодня в нем содержится 348 животных. После строительства новой площадки старый приют на улице Соликамской, 271 чиновники планировали закрыть.  Ранее URA.RU рассказывало о том, что количество отловленных безнадзорных собак в Перми за год выросло на 11%. В 2024 году в Перми отловлено 1432 безнадзорных животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...