Почти 200 пар в Пермском крае поженились в красивую дату

Дата 25.02.2025 считается одной из самых красивых в календаре этого года
В зеркальную дату, 25 февраля 2025 года, в Пермском крае поженились 199 пар. Об этом сообщается в группе краевого комитета ЗАГС в соцсети «ВКонтакте».
«25.02.2025 — красивое сочетание цифр. Эта дата считается одной из самых красивых в календаре этого года. Несмотря на будний день, 199 браков зарегистрировали органы ЗАГС Пермского края», — говорится в посте.
Ранее URA.RU рассказывало, что в День всех влюбленных, 14 февраля, в Пермском крае прошло более 150 бракосочетаний. Это в два раза больше, чем в 2024 году.
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