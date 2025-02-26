Почти 200 пар в Пермском крае поженились в красивую дату

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Дата 25.02.2025 считается одной из самых красивых в календаре этого года
Дата 25.02.2025 считается одной из самых красивых в календаре этого года Фото:

В зеркальную дату, 25 февраля 2025 года, в Пермском крае поженились 199 пар. Об этом сообщается в группе краевого комитета ЗАГС в соцсети «ВКонтакте».

«25.02.2025 — красивое сочетание цифр. Эта дата считается одной из самых красивых в календаре этого года. Несмотря на будний день, 199 браков зарегистрировали органы ЗАГС Пермского края», — говорится в посте.

Ранее URA.RU рассказывало, что в День всех влюбленных, 14 февраля, в Пермском крае прошло более 150 бракосочетаний. Это в два раза больше, чем в 2024 году.

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В зеркальную дату, 25 февраля 2025 года, в Пермском крае поженились 199 пар. Об этом сообщается в группе краевого комитета ЗАГС в соцсети «ВКонтакте». «25.02.2025 — красивое сочетание цифр. Эта дата считается одной из самых красивых в календаре этого года. Несмотря на будний день, 199 браков зарегистрировали органы ЗАГС Пермского края», — говорится в посте. Ранее URA.RU рассказывало, что в День всех влюбленных, 14 февраля, в Пермском крае прошло более 150 бракосочетаний. Это в два раза больше, чем в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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