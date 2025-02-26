Пермяков шокировали цены на блины в ресторанах

Стоимость блинов доходит до 5,4 тысячи рублей
Жителей Перми возмутила стоимость блинов в ресторанах города. Цены на масленичные блюда доходят до 5,4 тысячи рублей. Свое мнение горожане высказали в telegram-канале «Большая Пермь».
«Почему блины такие дорогие?» — написала Арина. «Зажрались», — поддержала ее Эльвира.
Самые дорогие блины в Перми подают с черной икрой, но пермяки не уверены, что она настоящая. «Это имитация икры. Вкус черной уже никто не знает», — отметил пользователь под именем Mazoot. Чтобы сэкономить, Евгений Якимов предложил есть блины с икрой сельди. Пермячка Елена отметила, что можно заменить черную икру кабачковой.
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