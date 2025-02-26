На пермском стратегическом заводе начали проектировать новое производство

На Соликамском магниевом заводе начали проектировать цех редкоземельных металлов
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Новое производство ОАО «СМЗ» обеспечит работой 127 человек
Новое производство ОАО «СМЗ» обеспечит работой 127 человек Фото:

На площадке пермского ОАО «Соликамский магниевый завод» стартовал первый этап строительства цеха по производству редкоземельных металлов. Сейчас ведутся проектные работы.

«Проектирование завода стартовало. Контракт заключен с российской компанией. Объем инвестиций, нужных для строительства, составляет более 7 млрд рублей», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

По проекту на новом производстве планируют ежегодно выпускать 2,5 тысяч тонн редкоземельной продукции. Это лантан, церий, неодим, празеодим и концентрат редкоземельных металлов среднетяжелой группы. Цех сможет обеспечить работой 127 человек.

Основным потребителем продукции будущего производственного цеха станет компания «Русатом металлтех». Она уже заключила с Минпромторгом РФ специальный инвестконтракт по проекту строительства в Глазове Удмуртской республики первого в России крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов.

«Мощность будущей площадки составляет тысячу тонн магнитов в год. Перспектива расширения производства — до трех тысяч тонн магнитов к 2030 году. Вся неодимовая продукция будущего заводского комплекса будет поставляться на это производство магнитов. После выхода на проектную мощность в 2,5 тысяч тонн редкоземельных металлов, предприятие станет самым крупным производителем РЗМ-продукции в Российской Федерации», — рассказал ТАСС генеральный директор ОАО «СМЗ» Руслан Димухамедов.

Соликамский магниевый завод является стратегическим российским предприятием, которое производит редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым собственником завода стала Госкорпорация «Росатом».

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На площадке пермского ОАО «Соликамский магниевый завод» стартовал первый этап строительства цеха по производству редкоземельных металлов. Сейчас ведутся проектные работы. «Проектирование завода стартовало. Контракт заключен с российской компанией. Объем инвестиций, нужных для строительства, составляет более 7 млрд рублей», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия. По проекту на новом производстве планируют ежегодно выпускать 2,5 тысяч тонн редкоземельной продукции. Это лантан, церий, неодим, празеодим и концентрат редкоземельных металлов среднетяжелой группы. Цех сможет обеспечить работой 127 человек. Основным потребителем продукции будущего производственного цеха станет компания «Русатом металлтех». Она уже заключила с Минпромторгом РФ специальный инвестконтракт по проекту строительства в Глазове Удмуртской республики первого в России крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов. «Мощность будущей площадки составляет тысячу тонн магнитов в год. Перспектива расширения производства — до трех тысяч тонн магнитов к 2030 году. Вся неодимовая продукция будущего заводского комплекса будет поставляться на это производство магнитов. После выхода на проектную мощность в 2,5 тысяч тонн редкоземельных металлов, предприятие станет самым крупным производителем РЗМ-продукции в Российской Федерации», — рассказал ТАСС генеральный директор ОАО «СМЗ» Руслан Димухамедов. Соликамский магниевый завод является стратегическим российским предприятием, которое производит редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым собственником завода стала Госкорпорация «Росатом».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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