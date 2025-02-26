На пермском стратегическом заводе начали проектировать новое производство

На площадке пермского ОАО «Соликамский магниевый завод» стартовал первый этап строительства цеха по производству редкоземельных металлов. Сейчас ведутся проектные работы.
«Проектирование завода стартовало. Контракт заключен с российской компанией. Объем инвестиций, нужных для строительства, составляет более 7 млрд рублей», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
По проекту на новом производстве планируют ежегодно выпускать 2,5 тысяч тонн редкоземельной продукции. Это лантан, церий, неодим, празеодим и концентрат редкоземельных металлов среднетяжелой группы. Цех сможет обеспечить работой 127 человек.
Основным потребителем продукции будущего производственного цеха станет компания «Русатом металлтех». Она уже заключила с Минпромторгом РФ специальный инвестконтракт по проекту строительства в Глазове Удмуртской республики первого в России крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов.
«Мощность будущей площадки составляет тысячу тонн магнитов в год. Перспектива расширения производства — до трех тысяч тонн магнитов к 2030 году. Вся неодимовая продукция будущего заводского комплекса будет поставляться на это производство магнитов. После выхода на проектную мощность в 2,5 тысяч тонн редкоземельных металлов, предприятие станет самым крупным производителем РЗМ-продукции в Российской Федерации», — рассказал ТАСС генеральный директор ОАО «СМЗ» Руслан Димухамедов.
Соликамский магниевый завод является стратегическим российским предприятием, которое производит редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым собственником завода стала Госкорпорация «Росатом».
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