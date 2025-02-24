Стали известны причины обрушения на стройке Еврейского центра в Перми

Появился официальный комментарий Еврейского общинного центра Перми и Пермского края по обрушению перекрытий на строительстве центра религиозной общины возле ДКЖ, которое произошло 24 февраля. Как сообщается на странице центра в соцсети «ВКонтакте», причиной послужила произошла техническая авария.
«На строительстве Пермского Еврейского благотворительного центра на улице Энгельса произошла техническая авария. После бетонирования одного из участков перекрытия первого этажа обрушились временные конструкции лесов, поддерживавших плиту до затвердения бетона, который из-за этого высыпался из формы», — говорится в сообщении.
В результате аварии никто не пострадал. На строительстве по большей части уже выполнены работы по сооружению подвала и возводятся конструкции первого из трех этажей здания.
Ранее URA.RU сообщало, что на стройке Еврейского центра рухнули перекрытия. Это стало известно от горожан, проживающий в соседних домах.
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