Пермский суд возобновит дело по иску из-за авторских прав на колбасу

Арбитражный суд Пермского края рассмотрит вопрос о возобновлении рассмотрения дела по иску к ООО «Мясокомбинат „Кунгурский“ из-за авторских прав на продуктовый бренд. В суд ранее обратилось ПАО „Группа Черкизово“, которое потребовало взыскать с комбината более 140 миллионов рублей за использование мясной продукции с названием „Южная“.
«От ООО „Мясокомбинат „Кунгурский“ поступило заявление о возобновлении производства по делу в связи с решением суда по интеллектуальным правам. В связи с этим Арбитражный суд Пермского края определил — назначить судебное заседание для решения вопроса о возобновлении производства по делу, а также для проведения судебного разбирательства. Дата — 16 апреля 2025 года“, — сообщается в судебной картотеке.
ПАО «Группа Черкизово» обратилось в суд с иском к Кунгурскому мясокомбинату в июне 2023 года. Истец требовал взыскать 141 миллион рублей за использование пермским предприятием товарного знака «Южная». Под ним «Группа Черкизово» выпускает вареную колбасу. Под таким же названием предприятие в Кунгуре производило и продавало мясную грудинку. По данным сайта мясокомбината, сейчас продукты питания с таким названием в его ассортименте отсутствуют.
Тяжбы по делу на время приостанавливали из-за обращения ответчика в Роспатент, где он пытался оспорить предоставление защиты прав на бренд. Роспатент позицию Кунгурского мясокомбината не поддержал, после чего дело возобновили, но опять приостановили — на этот раз уже из-за обращения пермского предприятия в Суд по интеллектуальным правам. Он частично встал на сторону комбината, определив, что слово «Южная» не ассоциируется у потребителей с товарным знаком колбасы определенного производителя.
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