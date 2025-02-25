25 февраля 2025

Пермский суд возобновит дело по иску из-за авторских прав на колбасу

Суд продолжит рассматривать иск на 140 млн, поданный к мясокомбинату в Кунгуре
© Служба новостей «URA.RU»
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Колбаса стала предметом долгих судебных тяжб
Колбаса стала предметом долгих судебных тяжб Фото:

Арбитражный суд Пермского края рассмотрит вопрос о возобновлении рассмотрения дела по иску к ООО «Мясокомбинат „Кунгурский“ из-за авторских прав на продуктовый бренд. В суд ранее обратилось ПАО „Группа Черкизово“, которое потребовало взыскать с комбината более 140 миллионов рублей за использование мясной продукции с названием „Южная“.

«От ООО „Мясокомбинат „Кунгурский“ поступило заявление о возобновлении производства по делу в связи с решением суда по интеллектуальным правам. В связи с этим Арбитражный суд Пермского края определил — назначить судебное заседание для решения вопроса о возобновлении производства по делу, а также для проведения судебного разбирательства. Дата — 16 апреля 2025 года“, — сообщается в судебной картотеке.

ПАО «Группа Черкизово» обратилось в суд с иском к Кунгурскому мясокомбинату в июне 2023 года. Истец требовал взыскать 141 миллион рублей за использование пермским предприятием товарного знака «Южная». Под ним «Группа Черкизово» выпускает вареную колбасу. Под таким же названием предприятие в Кунгуре производило и продавало мясную грудинку. По данным сайта мясокомбината, сейчас продукты питания с таким названием в его ассортименте отсутствуют.

Тяжбы по делу на время приостанавливали из-за обращения ответчика в Роспатент, где он пытался оспорить предоставление защиты прав на бренд. Роспатент позицию Кунгурского мясокомбината не поддержал, после чего дело возобновили, но опять приостановили — на этот раз уже из-за обращения пермского предприятия в Суд по интеллектуальным правам. Он частично встал на сторону комбината, определив, что слово «Южная» не ассоциируется у потребителей с товарным знаком колбасы определенного производителя.

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Арбитражный суд Пермского края рассмотрит вопрос о возобновлении рассмотрения дела по иску к ООО «Мясокомбинат „Кунгурский“ из-за авторских прав на продуктовый бренд. В суд ранее обратилось ПАО „Группа Черкизово“, которое потребовало взыскать с комбината более 140 миллионов рублей за использование мясной продукции с названием „Южная“. «От ООО „Мясокомбинат „Кунгурский“ поступило заявление о возобновлении производства по делу в связи с решением суда по интеллектуальным правам. В связи с этим Арбитражный суд Пермского края определил — назначить судебное заседание для решения вопроса о возобновлении производства по делу, а также для проведения судебного разбирательства. Дата — 16 апреля 2025 года“, — сообщается в судебной картотеке. ПАО «Группа Черкизово» обратилось в суд с иском к Кунгурскому мясокомбинату в июне 2023 года. Истец требовал взыскать 141 миллион рублей за использование пермским предприятием товарного знака «Южная». Под ним «Группа Черкизово» выпускает вареную колбасу. Под таким же названием предприятие в Кунгуре производило и продавало мясную грудинку. По данным сайта мясокомбината, сейчас продукты питания с таким названием в его ассортименте отсутствуют. Тяжбы по делу на время приостанавливали из-за обращения ответчика в Роспатент, где он пытался оспорить предоставление защиты прав на бренд. Роспатент позицию Кунгурского мясокомбината не поддержал, после чего дело возобновили, но опять приостановили — на этот раз уже из-за обращения пермского предприятия в Суд по интеллектуальным правам. Он частично встал на сторону комбината, определив, что слово «Южная» не ассоциируется у потребителей с товарным знаком колбасы определенного производителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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