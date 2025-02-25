Мэрия Перми решила сама убирать снег в ЖК «Арсенал»

МКУ «Содержание объектов благоустройства» организует работы по уборке снега у жилого комплекса «Арсенал» в Перми. Об этом на пленарном заседании пермской гордумы сообщил замглавы администрации Перми Дмитрий Галиханов.
«Арбитражным судом Пермского края рассматривается дело по иску к ООО „Строительно-монтажное управление №3 Сатурн-Р“. Судебный процесс продолжается, следующее заседание назначено на 11 марта. С целью надлежащего содержания в ЖК „Арсенал“ на сегодняшний день МКУ „Содержание объектов благоустройства“ будет организована работа в соответствии с постановлением администрации города Перми „Об установлении расходного обязательства Пермского округа по дорожной деятельности“», — сообщил Галиханов.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители микрорайона Красные Казармы, где находится ЖК «Арсенал», столкнулись с проблемами при уборке снега. Из-за конфликта между мэрией и девелопером «Сатурн-Р» никто не чистит дороги на участке.
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