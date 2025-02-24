На стройплощадке Еврейского центра в Перми произошло обрушение: что известно о ЧП

В прикамской столице на строительной площадке, где возводят Еврейский центр, произошло обрушение конструкций. Городские экстренные службы моментально оказались на мете ЧП. По данным спасателей, в результате инцидента никто не пострадал. Все, что известно о случившемся к утру 25 февраля — в материале URA.RU.
Что произошло на стройке по улице Энгельса
Об обрушении строящего цента вечером 24 февраля сообщили очевидцы. Горожане объясняли — на объекте обвалились перекрытия, которые ранее заливали. В местных соцсетях и мессенджерах стали появляться фотографии, подтверждающие слова пермяков.
Реакция экстренных служб на обрушение
Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю в ответ на запрос проинформировала, что в ведомстве не регистрировали сообщений о случившемся. На объект прибыли сотрудники полиции и специалисты городской службы спасения.
Что о ЧП заявил подрядчик
Журналисты смогли дозвониться до генподрядчика строящегося центра. Он нервозности не проявил.
«Я сплю уже, к сожалению, до свидания. Все нормально», — цитирует собеседника портал 59.RU.
На стройке не было рабочих
По словам охранника объекта, строители в этот день закончили работать в 20:00, после покинули площадку. А примерно в 22:00 подломились доски, затем вся конструкция полетела вниз.
Еврейский центр начали строить в 2024 году
Разрешение на строительство было получено в 2021 году. В марте 2024-го община продлила действие разрешения, а непосредственно к возведению — приступили летом. Под эти цели выдали земельный участок площадью 6,3 тысячи квадратных метров через дорогу от Дома культуры железнодорожников.
В трехэтажном доме хотят разместить аудитории для лекций, библиотеку, музей, помещения для досуга, а также центр для семей и молодежи. В здании планируют обустроить также зал для проведения торжеств, столовую на 60 посадочных мест с кухонным блоком, спортзал, методические и игровые помещения для школьников и самых юных горожан.
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