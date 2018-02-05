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05 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
16:10  05 февраля 2018 1

В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело на родителя, записавшего ребенка в первый класс

Родители занимают очереди в гимназиях Екатеринбурга для записи детей в первый класс. Екатеринбург, 1класс, запись в первый класс
Силовики наказывают родителей, незаконно «пропихивающих» детей в элитные гимназииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Скандал с записью школьников в первые классы в Екатеринбурге
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В столице Урала возбуждено первое уголовное дело по итогам записи детей в первый класс. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры, под подозрение силовиков попал родитель, записавший своего ребенка в гимназию №70 (с углубленным изучением английского языка), которая набирала на 2018-19 учебный год четыре первых класса (120 первоклассников).

«1 февраля 2018 года законный представитель ребенка с целью зачисления своего сына в 1 класс предоставил свидетельство о регистрации последнего в жилом помещении на территории района сроком на 2 года, — рассказала агентству старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. — По информации МКУ „Центр муниципальных услуг“, по адресу, который фигурирует в „свидетельстве“, сведения о регистрации данного несовершеннолетнего ребенка отсутствуют. Опрошенный собственник жилого помещения также пояснил, что ни законный представитель, ни ребенок в квартире ранее никогда не проживали и не были зарегистрированы».

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В Екатеринбурге осужден родитель, записавший ребенка в 1 класс

По материалам проверки полиция возбудила в отношении родителя уголовное дело по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса РФ (подделка документов). Родителю грозит наказание вплоть до реального лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее «URA.RU» сообщало, что по итогам записи детей в первые классы в прошлом году правоохранители возбудили девять уголовных дел, в том числе по фактам подделки или использования подложных документов, а также по выявленным фактам фиктивной регистрации в так называемых «резиновых» квартирах.

Один из родителей за изготовление подложных документов был осужден и получил штраф в размере 15 тысяч рублей. Еще 26 материалов находились в стадии проверки.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
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