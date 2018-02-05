В столице Урала возбуждено первое уголовное дело по итогам записи детей в первый класс. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры, под подозрение силовиков попал родитель, записавший своего ребенка в гимназию №70 (с углубленным изучением английского языка), которая набирала на 2018-19 учебный год четыре первых класса (120 первоклассников).
«1 февраля 2018 года законный представитель ребенка с целью зачисления своего сына в 1 класс предоставил свидетельство о регистрации последнего в жилом помещении на территории района сроком на 2 года, — рассказала агентству старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. — По информации МКУ „Центр муниципальных услуг“, по адресу, который фигурирует в „свидетельстве“, сведения о регистрации данного несовершеннолетнего ребенка отсутствуют. Опрошенный собственник жилого помещения также пояснил, что ни законный представитель, ни ребенок в квартире ранее никогда не проживали и не были зарегистрированы».
По материалам проверки полиция возбудила в отношении родителя уголовное дело по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса РФ (подделка документов). Родителю грозит наказание вплоть до реального лишения свободы сроком до двух лет.
Ранее «URA.RU» сообщало, что по итогам записи детей в первые классы в прошлом году правоохранители возбудили девять уголовных дел, в том числе по фактам подделки или использования подложных документов, а также по выявленным фактам фиктивной регистрации в так называемых «резиновых» квартирах.
Один из родителей за изготовление подложных документов был осужден и получил штраф в размере 15 тысяч рублей. Еще 26 материалов находились в стадии проверки.