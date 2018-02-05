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Главные новости Пермского края
17:57  05 февраля 2018 0

Команда пермского губернатора объяснила, зачем нужна реформа правительства

Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, решетников максим
Максим Решетников рассчитывает ускорить работу кабинета министровФото: Владимир Андреев © URA.RU

В пермском правительстве пояснили цель создания новой структуры — президиума. Как стало известно «URA.RU», это орган должен ускорить и упростить работу кабинета министров.

В Заксобрание Прикамья губернатором Максимом Решетниковым внесен законопроект, который предполагает возможность появления в правительстве президиума. Состав этой коллегиальной структуры сможет определять глава региона (он сегодня является и премьер-министром), она будет рассматривать «отдельные вопросы». Сейчас появление президиума предусмотрено и регламентом правительства.

«Создание президиума призвано прежде всего ускорить работу правительства, ведь для принятия решений по оперативным задачам, например, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций не потребуется созывать правительство в полном составе», — отметили в пресс-службе кабинета министров.

Пермский инженерный форум 2016, басаргин виктор
У Виктора Басаргина был свой «президиум», но входили в него отнюдь не только члены правительства
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В правительстве добавили, что президиумы есть в правительствах многих регионов РФ, они являются обычной практикой. Но в Пермском крае эта норма просто не использовалась.

О том, что в правительстве Прикамья может появиться президиум, стало известно в конце прошлой недели. В СМИ возникли версии, что новая структура может стать для губернатора инструментом делегирования полномочий, даст возможность плотнее и быстрее взаимодействовать с вице-премьерами и уйти от «ручного» управления отдельными министерствами. Но многие сошлись во мнении, что цель создания президиума все же непонятна.

Известно, что при прежнем губернаторе Викторе Басаргине существовали неформальные «президиумы». Так, премьер правительства Геннадий Тушнолобов периодически собирал своих заместителей. А сам глава региона в узком кругу регулярно встречался с ближайшими соратниками.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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