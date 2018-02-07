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07 февраля 2018
16:42  07 февраля 2018 1

На Украине нашли «крайнего» за потерю Крыма. ФОТО

Крым. Референдум., митинг, отец с ребенком, российские флаги
Для жителей Крыма решение о возврате в Россию стало праздникомФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк рассказал на своей странице в Facebook, как в Киеве на высшем уровне было принято решение без сопротивления отдать Крым России. По словам юриста, инициатива вывода украинских войск с полуострова принадлежала экс-главе администрации президента Сергею Пашинскому.

Виталий Сердюк ссылается на копии протокола допроса бывшего министра обороны Украины Игоря Тенюха, пишет Nation News. Адмирал сообщил, что 23 марта 2014 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины он предложил дать приказ войскам, базировавшимся на полуострове, идти на прорыв. Однако Сергей Пашинский заявил: «С министром все ясно, он хочет войны».

Тогда командующий войсками нацгвардии Степан Полторак, который сегодня занял должность министра обороны, предложил «с гордо поднятыми знаменами выводить части из Крыма». Все эти инициативы по обороне блокировал теперь уже бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам народного референдума в 2014 году. Абсолютное большинство жителей полуострова проголосовали за его возврат в Россию.

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Скриншоты поста Виталия Сердюка в Facebook Фото: Виталий Сердюк, facebook

Александр Лукманов
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