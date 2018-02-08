18:55 08 февраля 2018 0

В участковых избирательных комиссиях должны придумать нестандартные способы повышения явки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловские власти придумали, как заставить участковые избирательные комиссии активнее работать над повышением явки накануне президентских выборов. Для этого в регионе объявили конкурс на лучшие УИК. Победителям обещают денежные призы в размере от 30 до 70 тысяч рублей.

Указ о конкурсе за подписью свердловского губернатора размещен на сайте правовой информации. Участников планируют разделить на три «весовые» категории в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на их участке: до 1000 избирателей (приз 30 тысяч рублей); от 1001 до 2000 избирателей (60 тысяч рублей); более 2001 избирателя (70 тысяч рублей).

В Свердловском избиркоме «URA.RU» сообщили, что подобный конкурс проходит впервые. «Так, чтобы с денежным стимулированием, такого еще не было, — говорит пресс-секретарь ведомства Дмитрий Ветошкин. — Это была инициатива облизбиркома. Мы обратились к губернатору, он дал добро».

Выбирать победителей предстоит конкурсной комиссии, куда вошли члены Избирательной комиссии, работники аппарата облизбиркома и представители администрации губернатора. Критериев оценки участников пять. Один из них записан как «динамика роста электоральной активности избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка». Но Ветошкин уверяет, что явка — это не главное. «Это лишь одна из составляющих нашей работы», — пояснил он.

Политолог Александр Белоусов, который по просьбе «URA.RU» изучил указ, уверен в обратном. «Очевидно, что это направлено на повышение явки. Администрация хочет простимулировать председателей УИКов, чтобы те самостоятельно придумывали оригинальные методы завлечения избирателей. Но это не должно противоречить закону», — считает эксперт.

Его точку зрения полностью разделяет другой свердловский политолог Сергей Мошкин: «Очевидно, что властям необходимо придумывать варианты повышения явки. Раз с референдумом по переименованию области не вышло, зашли с другой стороны».

По словам Белоусова, тот факт, что подобный конкурс организовывает губернатор, сигнализирует о плохой работе участковых комиссий. «Значит, УИКи ведут себя совершенно безынициативно. Вот и стараются их расшевелить, чтобы не от звонка до звонка работали, а предлагали нестандартные решения», — уверен он.