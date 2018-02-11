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11 февраля 2018
Главные новости Москвы
14:17  11 февраля 2018 2

Японка, которую морили голодом родные, показала себя при весе в 17 килограммов. ФОТО

Девушку били по животу, когда она дотрагивалась до едыФото: соцсети

Японка опубликовала в Twitter фотографии, где она весит около 17 килограммов. До такого состояния девушку довели родные бабушка с дедушкой, которые морили ее голодом.

По словам девушки, 10 лет назад ее опекуном был дедушка. Он запрещал ей есть и бил ее по животу, доводил до рвоты, если ловил с едой, пишет канал 360. Японка дошла до крайней степени истощения и попала в больницу, когда была уже на волосок от смерти.

В момент госпитализации девушка весила 16,8 килограмма. На фотографиях японки также видны следы побоев. Пострадавшая успокоила своих подписчиков, что вовремя получила помощь, выздоровела и теперь имеет нормальный вес.

Ранее RT сообщал, что египтянка Иман Ахмад Абдулати, считавшаяся одной из самых тяжелых женщин в мире, после пяти недель лечения в индийской клинике похудела на 140 кг. Успеха помогла добиться программа питания, в соответствии с которой Абдулати в день получала около 1800 ккал.

Виктор Дорофеев
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