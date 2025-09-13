Гладков заявил о четвертом дне массированных атак Украины на Белгород

Губернатор Гладков: массированная атака Украины на Белгород идет четыре дня
12 беспилотников уже были уничтожены в небе над Белгородской областью
12 беспилотников уже были уничтожены в небе над Белгородской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о продолжающихся четыре дня массированных атаках беспилотников на регион со стороны Украины. По данным главы области, 13 сентября в небе над Белгородом находилось шесть беспилотных летательных аппаратов, два из которых уже были сбиты.

«Четвертый день продолжается массированная атака на Белгород и Белгородский район, много атак беспилотников продолжается и по приграничным муниципальным образованиям, ситуация крайне сложная», — написал Гладков в telegram-канале. Он призвал внимательно следить за обновлениями в социальных сетях, где публикуется информация о перемещениях вражеских беспилотников.

13 сентября над Белгородской областью уничтожили 12 БПЛА, до этого, 12 сентября, фиксировали еще семь беспилотников, о чем сообщал телеканал RT. Массированные атаки украинских беспилотников на Белгородскую область фиксируются регулярно.

