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12 февраля 2018
11 февраля 2018
Главные новости Москвы
04:38  12 февраля 2018 0

Специалисты не обнаружили следов взрывчатки на обломках Ан-148

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Правоохранители рассматривают ряд версий авиакатастрофыФото: Pixabay
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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Специалисты научно-исследовательского института ФСБ России сообщили, что не обнаружили следов взрывчатки на обломках упавшего в Подмосковье самолета «Саратовских авиалиний» Ан-148. Таким образом версия, что имел место теракт, не подтверждается.

Правоохранительные органы рассматривают несколько версий крушения лайнера, среди которых — погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты. Следователи возбудили уголовное дело по факту авиакатастрофы. Также для расследования причин падения самолета Ан-148 создана специальная комиссия, передает Nation News.

Напомним, ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов предположил, что во время техобслуживания лайнера, произведенного на Украине, в самолет могла быть заложена бомба. Как ранее писало «URA.RU», Ан-148, выполнявший рейс из Домодедово в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на бору 65 пассажиров и 6 членов экипажа погибли. На появившейся в Сети видеозаписи с камер наружного наблюдения, установленных на частном доме неподалеку от места катастрофы, зафиксирован сильный взрыв и пожар.

Александр Черноскутов
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