19:04 12 февраля 2018 1

Им напомнят о соблюдении принципов конкуренции, открытости и легитимности Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кураторы внутренней политики из российских регионов 15 февраля примут участие в московском совещании, посвященном подготовке к выборам президента России. Как передает корреспондент «URA.RU», организатором выступает администрация главы государства. К 15 февраля в столицу вызваны региональные чиновники уровня вице-губернаторов и сопоставимых постов.

Источник агентства утверждает, что мероприятие носит символический характер: оно проходит за месяц до выборов президента 18 марта.

«Вице-губернаторам в первую очередь напомнят о соблюдении принципов конкуренции, открытости и легитимности, — сообщил „URA.RU“ собственный источник. — Из некоторых регионов уже поступают сигналы о том, что эти принципы нарушаются».

Отдельной темой будет обсуждение кампании по подготовке к рейтинговому голосованию по выборам объектов для благоустройства. Это мероприятие проходит во всех крупных городах страны и инициировано Минстроем РФ для выяснения реального отношения местных жителей к тем или иным готовящимся изменениям в их районах (где-то будет решено, что строить: физкультурно-оздоровительный комплекс или бассейн, где-то — схожие вопросы).

В настоящий момент на большинстве территорий подготовка к этому мероприятию (опрос пройдет также 18 марта) идет формально. Например, мэрия Екатеринбурга проводит предварительное обсуждение только в пяти городских торговых центрах — масштабной акцией для полуторамиллионного города это назвать сложно. И это при том, что Свердловская область входит в 20-ку регионов с лучшей подготовкой к опросу.

По графику, территории должны приступать к визуализации объектов, то есть к изготовлению наглядных материалов и стендов. Эксперты полагают, что акция минстроя может повысить явку на выборах президента на 7-15%. Торпедирование работы со стороны муниципалитетов сводит на нет эти ожидания.

От Свердловской области в Москву едет первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, от Челябинской области — вице-губернатор Евгений Голицын, от ХМАО — первый вице-губернатор Алексей Шипилов, от ЯНАО — вице-губернатор Ирина Соколова, от Курганской области — вице-губернатор Вадим Шумков, от Пермского края — заместитель руководителя администрации губернатора Леонид Политов, от Тюменской области — вице-губернатор Сергей Сарычев.