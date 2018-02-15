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04:57  15 февраля 2018 0

В Каменске-Уральском оштрафовали водителя, который пропустил скорую помощь. ФОТО

Через несколько дней после мужчине пришел штрафФото: KU66

Жителя Каменска-Уральского оштрафовали за то, что он пропустил машину скорой помощи. Чтобы уступить дорогу медикам, водителю пришлось пересечь стоп-линию под запрещающий сигнал светофора.

Как сообщает портал КU66, в конце января мужчина ехал на своем автомобиле и остановился на перекрестке Калинина и Алюминиевая под запрещающий сигнал светофора. Он увидел, что сзади подъезжает машина скорой помощи со спецсигналами, но соседние полосы заняты. Чтобы пропустить «скорую», водителю пришлось перестроиться и пересечь стоп-линию. Но как позже выяснилось, на перекрестке была установлена камера видеофиксации нарушений, и через несколько дней мужчине пришел штраф на 800 рублей.

Автомобилист решил обратиться в отдел ГИБДД Каменска-Уральского, но там ему объяснили: такими вопросами они не занимаются и посоветовали обратиться в ГИБДД Екатеринбурга. В результате, автомобилист решил избежать траты времени и денег на дорогу в областной центр и предпочел уплатить штраф в размере половины его стоимости, пока позволяют сроки.

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Фото: KU66

Тем временем в ОблГАИ журналистам сообщили, что водитель может оспорить этот штраф. Для этого ему надо будет написать обращение через официальный сайт Госавтоинспекции или отправить его почтой. Кроме того, постановление также можно оспорить в суде или обратиться в Центр автоматической фиксации, пишет издание.

Александр Черноскутов
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