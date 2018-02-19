О взрыве екатеринбургской телебашни горожан уведомят за три дня

15:47 19 февраля 2018 2

Защитники башни надеются ее отстоять Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В связи с переносом даты взрыва недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга на неопределенный срок, изменились сроки и форма оповещения. Устного инструктажа от взрывников не будет, горожан пообещали известить в письменном виде.

«Нам пообещали, что уведомят о взрыве за три дня. Сообщат об этом в письменном виде и приобщат инструкцию по технике безопасности — сообщат как нам себя вести во время взрыва», — рассказал «URA.RU» директор УК «Артек» Дарья Воложанина.

Жилой дом «Артек» расположен буквально в нескольких метрах от телебашни. Жители дома небезосновательно боятся, что взрыв может повредить их квартиры. Уже сейчас представители организации, которая уничтожит телебашню, обходят в доме квартиры и фиксируют трещины, если они есть. Это нужно для того, чтобы собственники смогли предъявить претензии, если в результате взрыва дом окажется поврежден. Точно так же осматривают и другие строения, находящиеся поблизости.

«Я бы посоветовал в близлежащем здании „Артек“ закрыть окна щитами, чтобы не побились стекла. А людям в жилых домах на углу улиц Декабристов — 8 Марта в момент взрыва не стоит подходить близко к окнам. Для безопасности всех надо заранее оповестить о точном времени взрыва», — сказал «URA.RU» заведующий кафедрой шахтного строительства Уральского государственного горного университета, доктор технических наук Михаил Корнилков, который имеет многолетний опыт взрывных работ.

Ранее «URA.RU» стало известно, что взрыв башни назначен на 23 февраля, между семью и одиннадцатью часами утра. Однако в городской администрации отменили взрыв в праздник, поэтому дата уничтожения башни пока не известна. Тем временем инициативная группа горожан, требующих сохранения и достраивания объекта, отправила президенту Путину петицию, подписанную многими горожанами.