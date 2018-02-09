15:28 09 февраля 2018 3

Снос башни может произойти уже в предстоящие выходные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В стволе недостроенной екатеринбургской телебашни в рамках подготовки к взрыву вырубили закладные отверстия. Отверстия, куда будет заложено взрывчатое вещество, появились на уровне 10 и 70 метров от земли. По замыслу ликвидаторов, заряды в двух этих точках будут взорваны с интервалом в одну минуту, чтобы башня сложилась пополам, не повредив окружающие объекты.

«Назад пути нет. Если недавно можно было говорить, что башня простоит еще много лет, так как имеет сверхпрочную конструкцию, то сейчас ситуация изменилась. После того, как в ней просверлили отверстия под взрывчатку, она потеряла прочность корпуса. Теперь надо обязательно сносить, чем скорее, тем лучше, так как уже никто не даст гарантии, что не произойдет катастрофа, что башня не рухнет в любой момент», — высказал «URA.RU» свое мнение Вячеслав Вегнер, депутат Законодательного собрания Свердловской области.

1/2 Отверстия появились на высоте 10 метров Фото: E1.ru

С мнением депутата не согласен профессионал, который уже несколько десятилетий работает со взрывчаткой. По мнению заведующего кафедрой шахтного строительства Уральского государственного горного университета доктора технических наук Михаила Корнилкова, даже после вмешательства в целостность башни она может простоять еще очень долго.

«Все легко высчитывается формулами. Скважины малого диаметра в процентном соотношении занимают такое ничтожно малое место на фоне всей площади башни, что никак не смогут повлиять на ее устойчивость», — считает профессор Михаил Корнилков.

По словам Корнилкова, несколько лет назад его привлекали к обследованию башни на случай взрыва. Корнилков тогда сделал расчеты. Получилось, что для подрыва башни надо совсем немного взрывчатого вещества.

«Цель ведь не взорвать, а уронить башню. Если навскидку, то на обоих уровнях надо заложить по 50—75 кг взрывчатого вещества. Взрыв будет внутренний, поэтому ударная волна окажется минимальной. Единственное, я бы посоветовал в близлежащем здании „Артек“ закрыть окна щитами, чтобы не побились стекла. А людям в жилых домах на углу улиц Декабристов — 8 Марта в момент взрыва не подходить близко к окнам. Для безопасности, конечно, людей надо заранее оповестить, чтобы все знали точное время взрыва», — добавил Михаил Корнилков.

Ранее «URA.RU» сообщило о том, что в башне уже прогремели первые пробные взрывы.