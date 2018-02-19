Прокурор Екатеринбурга требует увеличить количество мест в первых классах популярных школ

18:03 19 февраля 2018 2

Из-за нехватки мест для первоклассников родители идут на подделку документов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова направила письмо главе администрации города Александру Якобу, с требованием увеличить количество мест в первых классах в наиболее востребованных школах. Нездоровый ажиотаж уже привел к возбуждению уголовных дел в отношении ряда родителей первоклашек.

«К примеру, мама двух несовершеннолетних сыновей для того, чтобы зачислить детей в школу № 129, представила поддельный документ о регистрации на данной территории. Еще один аналогичный случай: отец попытался устроить свою дочь в гимназию № 155. Возбуждены уголовные дела по статье «подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования», — сообщил «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Ажиотаж усилился из-за того, что в ночь на первое февраля произошел сбой на сайте госуслуг и родители не смогли своевременно подать заявку для зачисления ребенка в школу по месту жительства. Всего на 2018-2019 учебный год было открыто 19.5 тысяч мест для зачисления в первый класс.