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19 февраля 2018
Главные новости Москвы
18:32  19 февраля 2018 2

«Это отвратительно». Маликов шокировал подписчиков роликом с тверком. ВИДЕО

Шутка Дмитрия Маликова не понравилась поклонникамФОТО: Дмитрий Маликов, Twitter

Певец и блогер Дмитрий Маликов опубликовал видео с танцующими тверк девушками. Подписчиков возмутила распущенность и пошлость автора поста.

В ролике музыкант сидит за столиком в окружении трясущих ягодицами красоток и делает непонятные движения руками. «Вчера очутился в компании трясогузок. Захотелось сделать гифку. В общем, креативлю по полной, братцы!» — подписал видео Маликов.

Подписчики певца «креатив» не оценили. «Это отвратительно, Дмитрий… Боюсь даже представить, куда тебя еще может занести, креативный ты наш… Пошлость показываете, противно… Что это за ад?», «Уровень азино три топора. Но даже у Шнура диетичнее получилось. Как теперь это развидеть?.. Это омерзительно», — негодуют комментаторы.

Это не первый неоднозначный пост певца в Twitter. До этого музыкант и блогер объявил о поиске PR-специалиста. Маликов предложил эту должность депутату Госдумы Наталье Поклонской. Затем певец объявил своим учителем юмориста Евгения Петросяна. Недавно 47-летнему артисту суррогатная мать родила сына. Это второй ребенок певца.

Наталья Михалева
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