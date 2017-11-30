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30 ноября 2017
Главные новости Москвы
13:20  30 ноября 2017 0

Маликов объявил Петросяна своим учителем. ФОТО

В комментариях пользователи сочли артистов похожимиФОТО: Wikimedia Commons

Певец Дмитрий Маликов сделал неожиданное заявление в Twitter: он выставил совместное фото с Евгением Петросяном и назвал юмориста своим учителем.

«Мой учитель!» — подписал фото Маликов, поставив хэштеги #петросян, #junior, #standupforever.

Пользователи пишут, что после этой новости их утро стало прекрасным. Некоторые стали язвить: «Шутил у твоей бабки на выпускном, шучу и сейчас… И чем вы так насмешили Петросяна, что он от смеха за живот схватился?!» Кто-то счел артистов похожими: «Не знать бы, кто вы такие, можно было бы подумать, что это отец и сын. Оба в своём жанре гении. Здоровья обоим!»

На днях мэр Нижнего Тагила Сергей Носов заявил, что Петросян сформировал плохой имидж города. В ответ юморист объяснил уральскому мэру, кто «чудила из Нижнего Тагила».

Дарья Рукачёва
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