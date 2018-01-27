Суррогатная мать родила Дмитрию Маликову сына

Сын стал вторым ребенком в семье Маликовых
Певец Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом. Сын 47-летнего артиста и его супруги, которая старше мужа на 7 лет, появился на свет в элитной клинике «Ава-Петер» в Санкт-Петербурге.
Ребенок появился на свет 24 января от суррогатной матери, пишет «Телепрограмма». В разговоре с Super.ru Маликов принял поздравления и подтвердил эту информацию. «Спасибо, но я пока не хочу давать комментарии. Мне нужно немного времени», — сказал певец.
Со своей женой Маликов вместе уже 25 лет. У супругов также есть 17-летняя дочь, которая сейчас учится на первом курсе факультета международной журналистики МГИМО.