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26 февраля 2018
25 февраля 2018
09:13  26 февраля 2018 0

«Аэрофлот» обвинил диспетчеров в массовых задержках рейсов

Германия. Гамбург., самолет, аэрофлот
Авиакомпания обвинила Шереметьево в плохой работеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Аэрофлот» обвинил Шереметьево в плохой организации работы диспетчерской службы. С начала года из-за длительных ожиданий в очереди на посадку около 15% его рейсов приземлилось в московском аэропорту с опозданием, утверждают в авиакомпании.

На проблему с вынужденными задержками гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев пожаловался главе Росавиации Александру Нерадько и гендиректору ФГУП ГК по ОрВД Игорю Моисеенко. В письме говорится, что с начала года 1,6 тысяч рейсов из 10,8 тысяч сели с опозданием из-за вынужденного ожидания разрешения на посадку, сообщает «Коммерсант». При этом авиакомпания несет дополнительные расходы на топливо и отправку пассажиров, опоздавших на стыковочные рейсы, а налет часов пилотами приближается к установленным месячными и годовым санитарным пределам.

На задержки рейсов в аэропорту жалуются и другие компании. В «Аэрофлоте» уверены, что проблема связана с тем, что в Шереметьево при утверждении планов не учитывают технические ограничения, возникающие в аэропорту по метеоусловиям и другим причинам.

Одной из проблем аэропорта остается то, что при обильных снегопадах его пропускная способность уменьшается в два раза: с 65 взлетно-посадочных операций в час до 36. В начале года в связи с этим многие авиакомпании уже испытывали серьезные трудности. Так, в начале февраля «Аэрофлот» был вынужден отменить 22 рейса из Шереметьево, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Игорь Чукреев
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