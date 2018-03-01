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01 марта 2018
21:52  01 марта 2018 0

Гостиницы отказываются заселять болельщиков на одну ночь во время ЧМ-2018

Эмир Кустурица. Екатеринбург, отель, гостиница, reception, ресепшн
Minimum stay варьируется от двух до 32 ночей в различных гостиницахФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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В период проведения в России матчей чемпионата мира по футболу — в июне—июле этого года — гостиницы ввели minimum stay — ограничение по минимальному количеству ночей, которое может забронировать клиент. Президент Клуба болельщиков сборной РФ Эдуард Латыпов рассказал, что этот показатель варьируется в различных заведениях от двух до 32 ночей, сообщает РБК.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подтвердили, что отсутствие опции бронирования одной ночи — распространенное явление во время проведения чемпионата. Помимо этого некоторые отели навязывают клиенту дополнительные услуги, повышающие стоимость размещения в номере, чтобы компенсировать недополученные доходы, пояснили в АТОР. Заведения боятся понести убытки из-за установленных правительством максимальных тарифов для гостиниц в городах проведения матчей. В Ассоциации в связи со сложившейся ситуацией посоветовали болельщикам поселяться в соседних городах.

Некоторые правозащитники считают введение minimum stay незаконным. Однако, чтобы установить факт нарушения законодательства конкретным отелем, необходимо анализировать каждый случай в отдельности.

Ранее «URA.RU» писало о том, что в Екатеринбурге, где пройдет один из матчей ЧМ-2018 по футболу, сдают квартиры в ужасном состоянии за бешеные деньги. Так, проживание в уральской двушке на протяжении всего чемпионата некий арендодатель оценил в 1 млн 218 тысяч рублей.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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