Гостиницы отказываются заселять болельщиков на одну ночь во время ЧМ-2018

21:52 01 марта 2018 0

Minimum stay варьируется от двух до 32 ночей в различных гостиницах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В период проведения в России матчей чемпионата мира по футболу — в июне—июле этого года — гостиницы ввели minimum stay — ограничение по минимальному количеству ночей, которое может забронировать клиент. Президент Клуба болельщиков сборной РФ Эдуард Латыпов рассказал, что этот показатель варьируется в различных заведениях от двух до 32 ночей, сообщает РБК.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подтвердили, что отсутствие опции бронирования одной ночи — распространенное явление во время проведения чемпионата. Помимо этого некоторые отели навязывают клиенту дополнительные услуги, повышающие стоимость размещения в номере, чтобы компенсировать недополученные доходы, пояснили в АТОР. Заведения боятся понести убытки из-за установленных правительством максимальных тарифов для гостиниц в городах проведения матчей. В Ассоциации в связи со сложившейся ситуацией посоветовали болельщикам поселяться в соседних городах.

Некоторые правозащитники считают введение minimum stay незаконным. Однако, чтобы установить факт нарушения законодательства конкретным отелем, необходимо анализировать каждый случай в отдельности.

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