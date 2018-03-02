Главное коммунальное предприятие «Югорска» — «Югорскэнергогаз» — находится в сложном финансовом положении. Об этом «URA.RU» сообщил мэр Раис Салахов в ответ на редакционный запрос о причинах забастовки сотрудников предприятия.
По версии администрации Югорска, проблемы у «Югорскэнергогаза» образовались из-за сдерживания роста тарифов в рамках распоряжения правительства РФ, а также из-за долгов жителей по оплате коммунальных услуг — собираемость платежей в городе на уровне 96%.
Как ранее сообщало «URA.RU», МУП «Югорскэнергогаз» является главной коммунальной компанией Югорска — это предприятие отвечает, например, за вывоз мусора и очистку улиц от снега. В январе 2018 года у сотрудников резко упали зарплаты, из-за чего работники заявили о нарушении своих трудовых прав и планах провести забастовку.
В ответе Раиса Салахова говорится, что никаких нарушений в деятельности МУПа прокуратура и государственная инспекция труда не выявили. Более того, по версии мэра, из-за изменений в оплате труда работников, зарплаты на предприятии даже выросли. «Изменения в оплате труда работников предприятия проведены в соответствии с законодательством Российской Федерации, это позволило увеличить средний размер заработной платы в МУП „Югорскэнергогазе“ с 01 января 2018 года с 31 тыс. рублей до 33 тыс. рублей. В целом фонд заработной платы на текущий год в сторону уменьшения не изменился», — говорится в сообщении мэра Югорска.
Напомним, «Югорскэнергогаз» возглавляет Рамиль Султанов, брат бывшей жены главы Югорска Раиса Салахова. Другой брат экс-супруги мэра, Ранис Султанов, проходил подсудимым по уголовному делу по статье «осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, с извлечением дохода в особо крупном размере».