Фигуристка Евгения Медведева, завоевавшая серебряную медаль на Олимпиаде в Пхенчхане, раскрыла «секрет странного белого шарфа». На видео она отрывает его от своей куртки, и за ним оказывается российский триколор.
«Ну что, друзья, мы прилетели на родину. Давно мечтала это сделать», — призналась спортсменка в Instagram. «Это непередаваемое ощущение. Ура!» — воскликнула Медведева, показав фанатам российский флаг на воротнике. Подписчики олимпийской чемпионки оценили ее находчивость и пожелали удачи на Играх в Пекине в 2022 году.
Как писало «URA.RU», перед началом Игр в Пхенчхане Международный олимпийский комитет ввел запрет на использование российской символики. Поводом для конфликта стали обвинения в использовании допинга на государственном уровне.