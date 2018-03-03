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03 марта 2018
21:23  03 марта 2018 0

Олимпийская чемпионка показала, как ей удалось спрятать флаг РФ на Играх. ВИДЕО

Триколор был под белым шарфомФото: Instagram Евгении Медведевой
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Фигуристка Евгения Медведева, завоевавшая серебряную медаль на Олимпиаде в Пхенчхане, раскрыла «секрет странного белого шарфа». На видео она отрывает его от своей куртки, и за ним оказывается российский триколор.

«Ну что, друзья, мы прилетели на родину. Давно мечтала это сделать», — призналась спортсменка в Instagram. «Это непередаваемое ощущение. Ура!» — воскликнула Медведева, показав фанатам российский флаг на воротнике. Подписчики олимпийской чемпионки оценили ее находчивость и пожелали удачи на Играх в Пекине в 2022 году.

Как писало «URA.RU», перед началом Игр в Пхенчхане Международный олимпийский комитет ввел запрет на использование российской символики. Поводом для конфликта стали обвинения в использовании допинга на государственном уровне.

Виктор Жуков
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