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05 марта 2018
19:53  05 марта 2018 2

Собянин извинился за напавшего на Собчак «хулигана»

Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения
Кандидат в президенты извинения Собянина принялаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин принес извинения кандидату в президенты Ксении Собчак за инцидент со стажером Московской городской думы, который облил ее водой. Об этом Собчак сообщила на своей странице в Instagram.

По словам кандидата в президенты, Собянин позвонил ей по телефону. Собчак отметила, что такой поступок вызывает у нее глубокое уважение. Она отметила, что с благодарностью принимает извинения Собянина. В мэрии Москвы подтвердили факт разговора, передает ТАСС.

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Между тем мужчину, напавшего на Собчак 4 марта, отстранили от стажировки в Московской гордуме. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь председателя Мосгордумы Полина Орехова. «С ним продолжают работать правоохранительные органы», — пояснил представитель думы.

Как ранее сообщало «URA.RU», инцидент произошел на выходе из Петровского путевого дворца. Там праздновали день рождения Михаила Горбачева. По словам Собчак, на нее напал какой-то человек, который толкнул ее, а затем облил жидкостью, крича ей: «Это за Жириновского!». Она также указала, что нападавшим был помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова Алан Дзуцев. Позже глава Мосгордумы заявил, что нападавший не является его помощником, а только стажировался в городском парламенте. «Тем не менее я еще раз приношу свои извинения», — заявил Шапошников.

Александр Пономарев
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