На прошедшем 6 марта заседании Совета Законодательного собрания Свердловской области принято решение об изменении графика проведения ближайших заседаний регионального парламента. Как сообщили «URA.RU» в представительном органе власти, ранее намеченное на 27—28 марта заседание перенесено на 20—21 марта. Заседание, запланированное на 17—18 апреля, состоится 3—4 апреля.
Источник в Заксобрании пояснил, что данное решение было принято по просьбе свердловского правительства. Руководители области заинтересованы в скорейшем принятии пакета законопроектов, важнейший из которых — поправки к региональному бюджету на 2018 год. Предполагается, что доходная часть бюджета будет увеличена на 5,9 миллиардов рублей — до 219,6 миллиарда. В том числе налоговые и неналоговые доходы вырастут на 4,3 миллиарда рублей, объем безвозмездных поступлений — на 1,5 миллиарда рублей.
Расходная часть областного бюджета вырастет на 3,3 миллиарда рублей. В частности, на 1,1 миллиарда рублей увеличивается объем ассигнований Дорожного фонда области, 595,6 миллионов рублей дополнительно будет израсходовано на повышение зарплаты бюджетников, 157 миллионов рублей будет израсходовано на предоставление субсидий производителям молока. Размер бюджетного дефицита снизится на 2,6 миллиардов рублей — до 9 миллиардов.