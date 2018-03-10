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Главные новости Челябинской области
08:20  10 марта 2018 2

На концерте The Prodigy в Челябинске фанаты избили парня. «А могли и изнасиловать»

Концерт закончился не мирноФото: Flickr

В Челябинске во время концерта легендарной рейв-группы The Prodigy несколько фанатов побили молодого человека. Причиной драки стало недовольство парня толкающимися в такт музыке уральцами.

Как сообщают очевидцы в официальном группе организаторов концерта «ВКонтакте», молодой мужчина тучного телосложения наорал на слэмящихся рядом с ним фанатов. В ответ те повалили его на пол и несколько раз ударили по лицу. Практически сразу же часть зрителей рядом разняла драку. Шоу во время драки не прекратилось. Большая часть публики в комментариях считает, что парень сам спровоцировал драку.

«Эта фан зона, мэн, тут не нужно права качать. Выздоравливай», — написал Виталий Немчанинов.

«Тот тучный парень уже на входе в ДС Юность вел себя неадекватно — тянул за поводок собаку сотрудников полиции. А на танцполе сам орал на всех. В слэме участвуют случайные люди, которые видят друг друга первый раз. Если он сам агрессивно ведет себя, тогда он должен не мешать другим и удалиться с концерта», — присоединился Антон Колниболотский.

«Жиробас сам себе злобный буратино, жаль я пропустил момент когда его на жопу уронили — но тоже разнимать полез», — поделился воспоминаниями Павел Звездин. «А могли и изнасиловать, рейв же», — пошутил Антон Юрченко.

Видео слэма на концерте. Автор Антон Выголов.

Данил Бардин
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