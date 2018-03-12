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12 марта 2018
16:32  12 марта 2018 0

В России подсчитали людей, доживших до 100 лет

Верхний Тагил и три кандидата на пост главы городского округа, дед, старик, задумчивость, мыслитель, выбор
По словам вице-премьера Голодец, число долгожителей в ближайшие годы возрастетФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России количество людей, возраст которых превысил 100-летний рубеж, увеличилось до семи тысяч человек. Об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец на открытии форума «Активное долголетие Москвы».

«Если раньше численность людей, перешагнувших 100-летний рубеж, измерялась десятками, то сейчас в Российской Федерации численность людей, перешагнувших 100-летний рубеж, превышает семь тысяч человек», — приводит RT слова Голодец. По ее прогнозам, в ближайшие семь-восемь лет количество россиян-долгожителей увеличится на порядок.

По словам вице-премьера, вопрос увеличения продолжительности жизни в России является приоритетным. «Это не только наша цель — это наша задача и наше обязательство теперь», — отметила Голодец. Ранее в республике Коми подсчитали, что в регионе количество пенсионеров старше 80 лет превысило 19 тысяч человек, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Иван Шестак
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