Британия и Франция ополчились на «агрессивную» Россию

04:30 13 марта 2018 0

Эмманюэль Макрон согласился противостоять агрессии России совместно с Британией Фото: страница Эмманюэля Макрона в Instagram

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй договорились о совместном противостоянии «агрессивному поведению России». Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте премьера.

Как отмечается, Мэй рассказала Макрону новости об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, подчеркнув, что ответственность за произошедшее с «высокой вероятностью» лежит на Москве. В результате стороны сошлись на том, что Великобритания и Франция должны «тесно координировать свои действия по мере продвижения расследования и после ответа России».

В начале марта на улице в Солсбери, напомним, был найден бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Оба находились без сознания. Позже стало известно, что они были отравлены. Британские власти увидели в произошедшем «российский след» и потребовали объяснений, однако в РФ опровергли какую-либо причастность к произошедшему.