В Совфеде допустили отзыв послов и разрыв дипотношений между Россией и Великобританией

00:59 13 марта 2018 0

Скандал вокруг отравления экс-полковника ГРУ может рассорить страны Фото: Анна Майорова © URA.RU

Результатом обвинений со стороны премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России в ее причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля может стать разрыв дипотношений между странами или отзыв послов. Об этом журналистам рассказал сенатор, ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов.

«Прецедентов подобного политического давления и шантажа немного, и все они заканчивались одним — разрывом дипотношений или их ограничением в виде отзыва послов», — приводит РИА «Новости» слова Морозова, который также отметил, что к последнему решению может прибегнуть и Россия, и Великобритания.

При этом, по словам собеседника агентства, британской стороне необходимо понять, что при таком сценарии Россия даст «очень жесткий ответ».

Ранее, напомним, стало известно, что посол России Александр Яковенко уже вызван в МИД Соединенного Королевства, а власти Лондона ждут от Москвы объяснений по делу об отравлении до конца вторника, 13 марта. Также Мэй добавила, что если РФ не даст «заслуживающего доверия» ответа по этому вопросу, это будет расценено как акт незаконного применения силы против британских властей.

Скрипаль и его дочь, как напоминает RT, были обнаружены без сознания в Солсберри. Следы нервно-паралитического вещества, которым они были отравлены, позже нашли в одном из местных ресторанов.