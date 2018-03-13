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13 марта 2018
12 марта 2018
Главные новости Свердловской области
12:08  13 марта 2018 1

В Екатеринбурге выстроились очереди за загранпаспортами. Жители говорят о сбое на портале госуслуг. ФОТО

Клипарт. Екатеринбург, паспорт, загранпаспорт
Подать документы на загранпаспорт стало настоящим испытаниемФото: Александр Константинов © URA.RU

Жителям Екатеринбурга, желающим получить загранпаспорт, утром 13 марта пришлось выдержать давку в очереди на подачу документов в управлении по вопросам миграции свердловского ГУ МВД на Крестинского, 61. Читатели «URA.RU» рассказали, что в отделении выстроилась огромная живая очередь к терминалам за талонами, которые дают право на прием у специалиста, хотя все люди подавали заявки через портал госуслуг.

Горожанин Сергей рассказал нашему агентству, что около 9 утра в управлении по вопросам миграции столпились около полусотни человек. По словам читателя, места было мало и людям пришлось выстроиться в змейку. «При этом полицейские никак не регулировали порядок, самые наглые мужики просто пропихивались в толпу, отталкивали женщин и занимали их места», — сообщил очевидец.

Желающие получить загранпаспорт попадали в давку
Фото: Сергей Дианов

Жители предполагают, что давка произошла из-за сбоя в системе госуслуг. «Почему-то некоторые люди получили на портале госуслуг приглашение на прием с точным временем, и им не надо было стоять в очереди к терминалам. Другим же, хотя они и использовали портал, пришлось встать в очередь за талонами. Например, я подал заявку на новый загранпаспорт на сайте госуслуг и месяц ждал ответа. Но оказалось, что еще нужно получить эту бумажку в терминале. Я стоял за ней полтора часа. И по ней я смогу попасть к специалисту только через 10 дней!» — пожаловался «URA.RU» читатель.

Жители говорят, что давка в отделении напомнила им времена, когда еще не существовало электронных очередей. «Очень похоже на то, как мы раньше заранее приходили в миграционную службу в три часа ночи, запасались бутербродами и стояли до самого вечера. Непонятно, зачем вообще нужен сейчас портал госуслуг, если живые очереди снова вернулись?» — пожаловался нашему агентству еще один человек из огромной очереди.

Другая женщина рассказала, что приходила подавать документы еще на прошлой неделе. Но тогда терминалы попросту не работали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области нашему агентству подтвердили факт образовавшейся сегодня очереди. «В 2013 году было оформлено свыше 300 тысяч загранпаспортов нашими специалистами. В текущем году срок их действия вышел. В связи с этим произошел резкий всплеск желающих оформить новый документ. Именно по этой причине и образовалась очередь за талонами на оформление паспортов. Дабы снять остроту проблемы, руководство управления по вопросам миграции регионального главка решает вопрос о приеме и выдаче документов в структурах МФЦ», — сообщил официальный представитель ГУ МВД области Валерий Горелых.

Сергей Дианов
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