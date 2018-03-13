20:36 13 марта 2018 0

Инцидент случился на улице Народного ополчения скриншот видеозаписи, «ВКонтакте»

В Санкт-Петербурге на улице Народного ополчения в многоэтажном жилом доме № 219 частично обрушились панельные перекрытия. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Первые фотографии с места происшествия уже появились в Сети. По словам свидетелей частичного обрушения дома, перед инцидентом они слышали громкий хлопок. Судя по снимкам и видеозаписи с места происшествия, разрушенным оказался фасад здания между восьмым и девятым этажом. В соседних квартирах выбило стекла. Обломки от фасада рухнули на припаркованные поблизости от здания автомобили.

По данным, «Известий» в администрации Красносельского района уже проводят экстренное совещание. Сведений о пострадавших пока не поступало.