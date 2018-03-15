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15 марта 2018
13:32  15 марта 2018 0

Ресторатор Новиков откроет в Тюмени сыроварню

Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, новиков аркадий
Новиков согласился обсудить перспективы проектаФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени может появиться ресторан под брендом Novikov. Участник одной из дискуссионных площадок на форуме «Россия — страна возможностей» в Москве поинтересовался у ресторатора Аркадия Новикова об условиях открытия заведения в столице региона. Инициативу молодого земляка незамедлительно поддержал губернатор Владимир Якушев, который был спикером на той же площадке.

«Мы уже практически подружились с Владимиром Владимировичем, и как раз заходил разговор о животноводстве и молоке», — цитирует Новикова ИА «Тюменская линия». По его словам, проект сыроварни можно обсудить, однако сперва следует оценить, есть ли у людей в регионе опыт. Новиков попросил молодого человека связаться с ним после мероприятия.

Игорь Чукреев
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