Ресторатор Новиков откроет в Тюмени сыроварню

Новиков согласился обсудить перспективы проекта
В Тюмени может появиться ресторан под брендом Novikov. Участник одной из дискуссионных площадок на форуме «Россия — страна возможностей» в Москве поинтересовался у ресторатора Аркадия Новикова об условиях открытия заведения в столице региона. Инициативу молодого земляка незамедлительно поддержал губернатор Владимир Якушев, который был спикером на той же площадке.
«Мы уже практически подружились с Владимиром Владимировичем, и как раз заходил разговор о животноводстве и молоке», — цитирует Новикова ИА «Тюменская линия». По его словам, проект сыроварни можно обсудить, однако сперва следует оценить, есть ли у людей в регионе опыт. Новиков попросил молодого человека связаться с ним после мероприятия.