Принцу Гарри разрешили жениться на актрисе

00:24 16 марта 2018 0

33-летний принц и 36-летняя актриса объявили о помолвке в конце прошлого года Фото: Марк Джонс, Википедия

Правящая королева Великобритании Елизавета II одобрила свадьбу своего внука принца Гарри и актрисы Меган Маркл. В письме, которое королева адресовала Тайному Совету было дано ее формальное согласие на брак.

Как сообщает «Газета.ру», в послании королева поддержала выбор своего «наидражайшего внука» и Рэчел Меган Маркл. При этом отмечается, что в послании Елизавета II называет имя невесты безо всяких дополнительных именований, в то время как в аналогичной ситуации, когда дело касалось свадьбы принца Уильяма, его невесту королева называла «нашей верной и возлюбленной Кэтрин Элизабет Миддлтон».

Ориентировочно бракосочетание принца Гарри и Рэчел Меган Маркл состоится 19 мая. Венчание пройдет в часовне святого Георгия при Виндзорском замке. Для того, чтобы свадьба состоялась, актрисе уже пришлось пройти обряд крещения в англиканской церкви: родившаяся в США в семье протестантов, она получила католическое воспитание, а затем состояла в браке с иудеем.

Между тем, в Великобритании уже вовсю идет отбор гостей на торжественную церемонию. Как было заявлено ранее, на свадьбу пригласят более 2,5 тысяч граждан; среди них — те, кто «славно послужил на благо общества», а также сотрудники благотворительных организаций, ученики школ, работники королевских владений и жители Виндзора.