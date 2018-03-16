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16 марта 2018
15 марта 2018
10:04  16 марта 2018 0

«Тридцать лет в одном образе». Маликов завил локоны, чтобы омолодиться. ВИДЕО

Дмитрий Маликов завоевывает соцсети юмористичными роликамиФото: Дмитрий Маликов, Instagram

Певец Дмитрий Маликов на своей странице в Instagram опубликовал шуточное видео, в котором предстал с завитыми волосами. Таким образом он якобы решил кардинально сменить имидж. С реализацией затеи артисту помогла бьюти-блогер Наталья Ящук.

Поклонники похвалили певца как за изменения во внешности, так и за порцию хорошего настроения от ролика. «Скрутила и закрутила. Молодец! Прикольно вышло», «Маликова в вайнеры!», «Локоны очень идут», «Чтоб вы ни сделали, все вам идет», «Выглядишь на 25 лет», «Я только сегодня думал о вашей прическе, что было бы здорово, если бы вы сделали какую-нибудь новую стрижку. А то 30 лет в одном образе», «Классное изменение стиля», «В следующем видео можно, к примеру, и с париками поэкспериментировать», — отозвались фанаты.

Однако не все подписчики оценили юмор артиста. «Да, удивляете, Дмитрий, вы уже не тот эталон… Простите, смешно смотреть, отписываюсь», «Надо было смеяться?», «Не очень органично смотрится солидный, стильный, состоявшийся, успешный артист в роли блогера на уровне подростка», «Чушь!», «Сколько можно быть клоуном?» — прокомментировали они ролик.

Ранее подписчиков Маликова возмутило видео с танцующими тверк девушками. Пользователи высказались о распущенности и пошлости автора поста, сообщало «URA.RU». В другом юмористическом ролике певец удивил фанатов мускулистым телом и большой татуировкой, писало «Федеральное агентство новостей».

Ксения Томашова
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